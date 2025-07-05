Белорусы и россияне вместе исполнили легендарную "Катюшу" на Кургане Дружбы

66-я встреча состоялась на Кургане Дружбы. Ее посвятили 80-летию Великой Победы. Мемориал - уникальное место на стыке границ Беларуси, России и Латвии. В годы Великой Отечественной здесь развернулось мощное подпольное и партизанское движение.

Традицию встречаться в начале июля на Кургане Дружбы заложили ветераны Великой Отечественной. Тогда договорились, что петь "Катюшу" на стыке границ трех государств будут при любой погоде. Сегодня она здесь прозвучала в 66-й раз.

Солистам подпевают сотни гостей Кургана Дружбы. Латвийская сторона от празднования отказалась несколько лет назад. Для убедительности Рига разрушила пешеходный мост, который связывал нашу страну с прибалтийским государством, и обтянулась алюминиевой сеткой. Но белорусы и россияне не позволят предать подвиг победителей.

Встреча на Кургане Дружба news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58035842-18c1-4819-a85e-aa263e2123e7/conversions/cfad7359-5544-4963-bdf2-f567a83e97a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58035842-18c1-4819-a85e-aa263e2123e7/conversions/cfad7359-5544-4963-bdf2-f567a83e97a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58035842-18c1-4819-a85e-aa263e2123e7/conversions/cfad7359-5544-4963-bdf2-f567a83e97a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58035842-18c1-4819-a85e-aa263e2123e7/conversions/cfad7359-5544-4963-bdf2-f567a83e97a9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Традиции разрушить и сломать нельзя. Мы люди, которые их ценим, живем этим. И победу свою чтим, и героев чтим, и будем помнить вечно", - поделилась мнением участница.

У участников встречи - уникальная возможность посетить местный музей. Свои двери он открывает только в первые выходные июля. Портреты тех, кто приближал победу, - и в экспозиции под открытым небом, а также рисунки белорусских школьников. Их деды подарили мир.

"Хранить память нужно. Это очень правильно, потому что во время Великой Отечественной войны люди проливали кровь, чтобы у нас сейчас было мирное небо над головой", - считает школьница.

К памятнику разведчице Марии Пынто - это на территории России - легли живые цветы. После чего участники встречи почтили память представителей Прошковского подполья на белорусской стороне.

Александр Субботин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6291b5d0-5b28-43d0-a741-db941c42dd4e/conversions/c008edf4-984e-43f3-9e12-b6949139af2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6291b5d0-5b28-43d0-a741-db941c42dd4e/conversions/c008edf4-984e-43f3-9e12-b6949139af2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6291b5d0-5b28-43d0-a741-db941c42dd4e/conversions/c008edf4-984e-43f3-9e12-b6949139af2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6291b5d0-5b28-43d0-a741-db941c42dd4e/conversions/c008edf4-984e-43f3-9e12-b6949139af2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Надо максимально сплотиться нам и максимально грандиозно этот праздник проводить".

На лесной поляне - развлечения для молодежи. Патриотический лагерь объединил тех, кто любит спорт, заявляет о себе в творческих проектах. Сегодня поделились новыми идеями для развития молодежной политики двух государств.

Традиции Кургана Дружбы становятся все крепче. 5 июля договорились, что с 2026 года встреча будет проходить в обновленном формате. В первую очередь инициативу поддержала молодежь.

"Мы приехали из Браслава. Регулярно ездим на Курган. Здесь очень хорошая атмосфера, дружная. Это мероприятие действительно сплачивает и помогает нам чувствовать себя единым целым", - рассказала группа молодежи.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:

"Будем адаптировать это к современным условиям, к современным реалиям. И самое главное - делать так, чтобы молодежи было как можно больше. Тем более, что уже не первый год работает совместный международный молодежный лагерь".