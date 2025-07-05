Лукашенко: Мы исполняем волю наших ветеранов и жителей области - открываем музей Славы Могилевщины

Знаковое место для каждого белоруса. Место, где действительно стоит побывать.

Рядом с легендарным Буйничским полем возле Могилева сегодня открыли первый в стране VR-музей, посвященный подвигу белорусского народа в Великой Отечественной войне. 10 тыс. уникальных артефактов - это возможность перенестись в эпицентр тех страшных событий.

Здесь в июле 41-го в течение 23 суток красноармейцы и народное ополчение сдерживали натиск фашистов.

Музей Славы Могилевщины - про тернистый путь белорусов через века к независимости. Об этом скажет Президент на открытии музея.

Александр Лукашенко 5 июля также пообщался с людьми, которые пришли разделить это важное для города событие.

Про новый музей говорят, что он буквально вырос на Буйничском поле, которое и так само по себе мемориальный комплекс - именно здесь в 1941 году 23 дня насмерть за Могилев стоял 388-й стрелковый полк.

Музей в форме ордена Великой Отечественной войны

"Начали переписывать историю, говорит мужчина. - Чтоб этому противостоять, нужны такие музеи, которые будут хранить правду о войне".

Сам музей построен в виде ордена Отечественной войны. Видно не только с высоты птичьего полета, которым и был удостоен сам Могилев за мужество и стойкость.

Очень важный момент - музей не только боевой, но и трудовой славы. Потому что восстановление экономики в послевоенное время было таким же приоритетом, как до этого сама Победа. Музей полностью интерактивный. Первый VR в Беларуси. Это значит что каждый шаг - погружение в то время.

Начали с позитивного, июнь 1941-го, покупка билетов в кассе кинотеатра "Родина".

Интерактивные стенды и дополненная реальность

Война. Ужас эвакуации, боль людей, подвиг героев. Память здесь точно будет жить "в настоящем времени". Вот буквально один факт, что еще не все закончено с Великой Отечественной в Беларуси: защищали Могилев около 30 тыс. человек, удалось установить имена только 2,5 тыс. из них.

Сразу по прилете (Могилевщина - малая родина Президента) разговор пойдет и о музее, и о сельхозработах, и ситуации в этой сфере в регионе. Прямые вопросы задали могилевскому губернатору. Эту же тему Президент на ногах обсудил с гостями из России. Александр Богомаз, глава Брянской области, присутствовал на открытии музея, поскольку проект и Союзного государства.

Мультимедийные залы: 10 тыс. артефактов

С планом, по которому музей строили, Александр Лукашенко, конечно, знаком. Решение во многом принималось главой государства.

Сами музейные работники видно, что гордятся и собранной экспозицией, и воодушевлены новыми возможностями. Рассказывают интересно.

"Хотели сделать атмосферно, и так, чтобы хотелось вернуться", - так описывают сейчас организаторы задуманное. И действительно, получилось. Белорусская история в этих фрагментах, конечно, крайне трагична. И постоянно возвращаться к ней тяжело, но нужно.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e53cef-e690-44e4-9d4a-e3c7e9aeb44e/conversions/3b927392-8009-4c27-9372-51b24a7e8978-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e53cef-e690-44e4-9d4a-e3c7e9aeb44e/conversions/3b927392-8009-4c27-9372-51b24a7e8978-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e53cef-e690-44e4-9d4a-e3c7e9aeb44e/conversions/3b927392-8009-4c27-9372-51b24a7e8978-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e53cef-e690-44e4-9d4a-e3c7e9aeb44e/conversions/3b927392-8009-4c27-9372-51b24a7e8978-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чем отличалась война в Беларуси?

Президент пояснил, чем отличалась война в России и Беларуси. В Беларуси немцы приступили к своему плану по ликвидации - 25-30 % оставить, остальных уничтожить. "Поэтому такое варварское отношение было к гражданскому населению. Три года топтались на земле и третью часть уничтожили. В 1944 году операция началась по освобождению Беларуси. Но вырезали все, исходя из своего плана", - сказал глава государства.

Погиб каждый третий белорус. Кошмар для нации разворачивался быстрее, чем успевали приниматься решения.

Совещание в штабе Западного фронта. Сцены эвакуации на Минском шоссе. Карта обороны Могилева. Подвиги летчиков и артиллеристов.

Народный вклад в музей

Больше 600 тыс. рублей (в бюджете всей стройки это небольшая часть), но все-таки на музей собрали неравнодушные люди. Это действительно наша реальность, особенно с учетом того, как часто до сих пор в белорусской земле находят напоминания об этой войне. Не говоря уже о не похороненных солдатах.

"Мы умираем, но не сдаемся"

Например, записку со словами последних трех защитников Могилева "умираем, но не сдаемся" нашли спусти 65 лет, теперь хранится "под стеклом" в музее.

"Мальчик, гуляя на могилевской стройке, обнаружил корпус мины, а в ней записку. И мать передала в фонды музея эту реликвию", - рассказала экскурсовод.

Президент сделал запись в книге почетных гостей

Президент сделал запись в книге почетных гостей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92805305-bce4-463d-9e08-4ca8e460aafa/conversions/6149070c-70ed-45d2-b1c1-6b1a2984cb1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92805305-bce4-463d-9e08-4ca8e460aafa/conversions/6149070c-70ed-45d2-b1c1-6b1a2984cb1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92805305-bce4-463d-9e08-4ca8e460aafa/conversions/6149070c-70ed-45d2-b1c1-6b1a2984cb1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92805305-bce4-463d-9e08-4ca8e460aafa/conversions/6149070c-70ed-45d2-b1c1-6b1a2984cb1f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отдельный зал - послевоенные достижения Могилевщины. Не только пока Беларусь входила в состав Союза, но и нашего суверенного периода. Президента попросили сделать запись в книге почетных гостей.

Поскольку музей во много ориентирован на молодежь, по технологиям сразу обратная связь от молодежи.

Президент задал вопрос сыну Николаю, как он сам говорит: "человеку, который может и покритиковать":

- Коля, ну что, как в Китае?

- Дотягиваем!

Президент общался с людьми

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/795cc567-8e9e-4732-bc3a-8dd602c10f57/conversions/62c91096-5524-4285-b274-e56dbe7a6562-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/795cc567-8e9e-4732-bc3a-8dd602c10f57/conversions/62c91096-5524-4285-b274-e56dbe7a6562-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/795cc567-8e9e-4732-bc3a-8dd602c10f57/conversions/62c91096-5524-4285-b274-e56dbe7a6562-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/795cc567-8e9e-4732-bc3a-8dd602c10f57/conversions/62c91096-5524-4285-b274-e56dbe7a6562-xl-___webp_1920.webp 1920w

Задать Президенту вопрос, послушать, даже просто увидеть главу государства желающих достаточно всегда. Президент обратился к собравшимся тепло. Начал со слов "земляки".

"Дорогие друзья! Дорогие земляки, - обратился к людям глава государства. - Именно на этом месте писалась одна из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны. На Днепровском рубеже начался обратный отсчет до краха Третьего рейха. Сегодня мы исполняем волю наших ветеранов и жителей области - открываем музей Славы Могилевщины".

Александр Лукашенко откровенно признался, что когда ему предложили рассмотреть вопрос помощи в строительстве из бюджета Союзного государства, он долго колебался: "Меня настораживало то, что у нас столько памятников в стране! Думаю, ну нам бы содержать их, в порядке чтобы были. Но благодаря вам, когда губернатор Исаченко мне доложил, что народ поднялся для того, чтобы построить этот музей и привести в порядок этот комплекс, думаю, ладно - раз народ инициирует это, значит, и в порядке будете содержать. Я на это очень надеюсь".

Большое внимание в музее посвящено событиям Великой Отечественной войны. "И это правильно. Особенно сейчас, когда против правды о той войне остервенело воюют в "просвещенной" Европе: маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать историю. Именно поэтому мы свято чтим память о подвиге ветеранов, о людях, которые восстанавливали города и села Могилевщины после освобождения и ковали трудовую победу и славу все эти годы", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент подчеркнул важность сохранения исторической правды: "Сейчас идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем эту борьбу - время наше будет сочтено. Поэтому мы вцепились в эту историческую память. И вообще, подвиг нашего советского народа, в том числе на белорусской земле, - это гордость для любого народа. Ни один бы народ от этого не отказался. Но мы добрые. Вы знаете, мы в своей истории много от чего отказывались, а потом пожинали плоды этих отказов".

"Лучше под мирным светлым небом бороться за наше прошлое. Для чего? Во имя будущего. Лучше под мирным небом жить, чем воевать", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: Мы свято чтим память о людях, которые ковали трудовую славу

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Сказал Александр Лукашенко и о том, как опасно скрывать историческую правду. Так же опасно, как и забывать. Ну и конечно напомнил про учебу на своих ошибках. Самую долгую из всех возможных. Но эта нашей истории это уже есть - главное, чтобы не повторилось.

Говоря об исторической правде, Президент отметил, что нужно помнить и о просчетах, допущенных в начале войны: "Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея: нам нужна правда, нам нужна сейчас справедливость! Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы "прошлепали" начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией".

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По словам Президента, тогда это случилось не потому, что советские воины были хуже немецких. "Мы оказались в какой-то степени не готовы к этой войне. Мы умиротворяли фашистов: "Вот, не нападут, договор о ненападении и прочее…", - напомнил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что из этих уроков прошлого нужно делать выводы и всегда быть готовыми защитить страну. "Да, мы ни на кого не нападаем. Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле. И чтобы неожиданно ночью или в 4 утра на нас не напали и мы не оказались неготовыми к защите, - заявил он. - Я это говорю к тому, чтобы и эту правду мы говорили. Она была".

Традиционно, после общения Президенту что-то дарят. И этот раз не стал исключением - символически, с намеком на "приезжать почаще".

"Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте от всех жителей Приднепровского края поблагодарить вас за то, что делается в нашей стране по сохранению исторической памяти. Мы говорим вам спасибо за поддержку и внимание к нашему региону. И в знак уважения позвольте преподнести вам бессрочный абонемент на посещение нашего музея. Мы всегда рады видеть вас!", - сказал представитель Могилевщины.

"Спасибо вам!", - поблагодарил Президент.

На этом церемония официального открытия завершена, но не завершен визит главы государства домой. Спросили у земляков об их впечатлениях.

"Всегда позитивные, всегда обнадеживающие. Главное, что мирное небо с нашим Президентом. И светит солнышко. Мир на земле. От него идет позитив, он держит, поэтому и страна у нас мирная, трудолюбивая, заботливая", - поделилась впечатлениями женщина.

"Я думаю, что все жители не только Могилева, но и всей республики и даже наши ближайшие соседи из дальнего зарубежья смогут приезжать и наконец-то еще раз убедиться, в чем правда Великой Отечественной войны. То, что говорил сегодня наш Президент на встрече с жителями города Могилева, потому что немножко сегодня забывают наши, скажем, "друзья", поэтому это очень важно. И надеюсь на то, что справедливость всегда восторжествует", - надеется мужчина.