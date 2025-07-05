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Президент Беларуси прибыл на праздник "Купалье" в Александрии
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который традиционно проходит на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района, пишет БЕЛТА.
В числе главных тем праздника в этом году - 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Помимо белорусских мастеров, участие в празднике "Купалье" принимают делегации мастеров декоративно-прикладного искусства из почти трех десятков регионов России. Впервые принимают участие в празднике представители Амурской и Сахалинской областей, Башкортостана.
Центральным событием праздника станет гала-концерт. Его программа составлена по мотивам известных и всенародно любимых кинофильмов. Гала-концерт пройдет в формате мюзикла, а завершится музыкальное шоу праздничным фейерверком и купальским костром.