Чем запомнится Будславский фестиваль - 2025?

Духовный фестиваль в Будславе перевернул еще одну страницу своей истории! В маленьком агрогородке Мядельского района, хранителя национальной святыни чудотворной иконы Матери Божией Будславской, состоялся форум, знаменитый на весь мир и внесенный в репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО.

История паломничества в Будслав уходит корнями в глубокую древность, но в современной Беларуси пилигримки были возрождены в 90-х и сегодня им 35 лет! Чем запомнится этот Будславский фестиваль 2025 года (см. в видео).