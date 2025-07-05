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Чем запомнится Будславский фестиваль - 2025?
Автор:Наталья Бордиловская
Духовный фестиваль в Будславе перевернул еще одну страницу своей истории! В маленьком агрогородке Мядельского района, хранителя национальной святыни чудотворной иконы Матери Божией Будславской, состоялся форум, знаменитый на весь мир и внесенный в репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО.
История паломничества в Будслав уходит корнями в глубокую древность, но в современной Беларуси пилигримки были возрождены в 90-х и сегодня им 35 лет! Чем запомнится этот Будславский фестиваль 2025 года (см. в видео).