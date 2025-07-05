Рейтинги правящих партий Германии падают

По данным соцопросов, почти 60 % немцев обеспокоены тем, как "легкомысленно в ФРГ говорят о готовности к войне" и уверены, что "в Германии все несправедливо". Последний раз такое количество недовольных фиксировали в 2010-м.

На этом фоне Германия впервые за последние годы перестала быть лидером по запросам на убежище. Как пишет Welt am Sonntag, у страны теперь только третье место после Испании и Франции. За первую половину 2025-го в ФРГ поступило чуть более 61 тыс. первичных заявлений. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.