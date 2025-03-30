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В Гомельской области появится 28 новых станций обезжелезивания воды
До конца 2025 года в Гомельской области появится 28 новых станций обезжелезивания воды.
Населенный пункт Пересвятое Речицкого района также включен в программу. В агрогородке проживает более полутысячи жителей. Есть детский сад, школа, учреждения культуры и медобслуживания, административный корпус местного хозяйства. Все объекты и частные потребители получают доступ к источнику с кристально чистой водой, которая соответствует санитарным нормам.
Вячеслав Мороз, председатель Пересвятовского сельского исполкома Речицкого района:
"Вопрос о качестве чистой воды давно стоял по населенному пункту. Дороги нормальные есть, газифицировали дальний населенный пункт 7 лет назад, и вот теперь решится последний вопрос со станцией обезжелезивания".
"Все население планируем обеспечить в этом году качественной питьевой водой там, где есть системы централизованного водоснабжения. На начало года обеспечение населения в процентном соотношении качественной питьевой водой там, где имеются централизованные системы водоснабжения, у нас было порядка 99,2 %", - прокомментировал Вячеслав Пархоменко, гендиректор жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области.
Игорь Борисенко, директор филиала "Речицаводоканал" КПУП "Гомельводоканал":
"Есть населенные пункты, где источником водоснабжения являются предприятия сельского хозяйства. На текущий год ставится задача, чтобы эти населенные пункты обследовать, провести инвентаризацию этих водопроводных сетей. И до конца года принять решение и запроектировать, чтобы люди были обеспечены качественной водой".
Высокое содержание железа в питьевой воде - распространенная проблема для населенных пунктов Гомельской области. Для улучшения качества и удобства обслуживания сельского населения часть водопроводных сетей будет передаваться на баланс предприятий жилищно-коммунального хозяйства.