До конца 2025 года в Гомельской области появится 28 новых станций обезжелезивания воды.

Населенный пункт Пересвятое Речицкого района также включен в программу. В агрогородке проживает более полутысячи жителей. Есть детский сад, школа, учреждения культуры и медобслуживания, административный корпус местного хозяйства. Все объекты и частные потребители получают доступ к источнику с кристально чистой водой, которая соответствует санитарным нормам.

Вячеслав Мороз, председатель Пересвятовского сельского исполкома Речицкого района:

"Вопрос о качестве чистой воды давно стоял по населенному пункту. Дороги нормальные есть, газифицировали дальний населенный пункт 7 лет назад, и вот теперь решится последний вопрос со станцией обезжелезивания".

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"Все население планируем обеспечить в этом году качественной питьевой водой там, где есть системы централизованного водоснабжения. На начало года обеспечение населения в процентном соотношении качественной питьевой водой там, где имеются централизованные системы водоснабжения, у нас было порядка 99,2 %", - прокомментировал Вячеслав Пархоменко, гендиректор жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области.

Игорь Борисенко, директор филиала "Речицаводоканал" КПУП "Гомельводоканал":

"Есть населенные пункты, где источником водоснабжения являются предприятия сельского хозяйства. На текущий год ставится задача, чтобы эти населенные пункты обследовать, провести инвентаризацию этих водопроводных сетей. И до конца года принять решение и запроектировать, чтобы люди были обеспечены качественной водой".