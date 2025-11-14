В Гродненской области завершена реконструкция моста через реку Дятловка

Безопасность движения, комфорт и надежность транспортной сети. Именно по этим параметрам в Гродненской области идет масштабная реконструкция. В 2025 году на ремонт автодорог и мостов выделено более 370 млн рублей.

Один из значимых объектов - новая переправа через реку Дятловка. А параллельно на трассе М11 Бенякони - Бытень завершены работы по обновлению покрытия.

Обновление дорожной инфраструктуры

Реконструкция мостов и дорог - не просто обновление асфальта и металлоконструкций, это инфраструктурный шаг вперед. Так, один из старейших мостов Гродненского региона - через реку Дятловка - получил вторую жизнь.

Анатолий Кондаков, начальник отдела № 1 специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством:

"Здесь применены современные материалы, изделия, конструкции, и он выдержит все нормативные сроки строительства, его хватит на 50 лет спокойно".

С момента постройки в 1937 году мост неоднократно ремонтировали, но время взяло свое: несущие конструкции обветшали, а в период паводка вода поднималась почти к пролетному строению, создавая угрозу подтопления. Сегодня на его месте - технологичное и безопасное сооружение, полностью отвечающее требованиям времени.

Новый пролет выполнен из прочного железобетона, усилены опоры и дорожное полотно, установлены современные перильные ограждения и водоотвод.

Андрей Лепешко, начальник управления предприятия "Гродноавтодор":

"В результате реконструкции увеличился подмостовой габарит искусственного сооружения, что позволит исключить подтопления в дальнейшем, а также обеспечит возможность прохода диких животных под искусственным сооружением".

Для жителей и автолюбителей Дятловского района новый мост - не просто удобство, а уверенность, что путь между населенными пунктами теперь безопасен в любую погоду.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/839b6815-70af-4cb1-88b1-7d924e094730/conversions/ccca6345-36df-4589-8599-220f46217623-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/839b6815-70af-4cb1-88b1-7d924e094730/conversions/ccca6345-36df-4589-8599-220f46217623-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/839b6815-70af-4cb1-88b1-7d924e094730/conversions/ccca6345-36df-4589-8599-220f46217623-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/839b6815-70af-4cb1-88b1-7d924e094730/conversions/ccca6345-36df-4589-8599-220f46217623-xl-___webp_1920.webp 1920w

Автолюбители поделились впечатлениями:

"Хорошее покрытие стало, много гибло зверей, сейчас подняли - звери обходят стороной. Поднимаешься на мост, видимость хорошая".

"Мост красивый, обновленный, это безопасно. Особенно в Год благоустройства, это подарок, которому мы рады".

"Был старый мост, но так как он был построен давно, при больших паводках или снегопадах вода шла через мост, через асфальт разливалась. На сегодняшний день по мосту можно ехать спокойно и безопасно".