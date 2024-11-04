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В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
Нужна ли Аргентине доступная по цене сельскохозяйственная техника. Какие преимущества есть у производств Беларуси. Об этом рассказал в "Актуальном интервью" аргентинский предприниматель Николас Пинейро.
"Недавно Аргентина разговаривала с одной из компаний Республики Беларусь, производящей сельскохозяйственную технику. Нам в стране нужна такая, чтобы любой рабочий мог научиться использовать ее, а у белорусов есть в этом большое преимущество", - считает он.
Действительно интересный момент отмечает предприниматель - белорусы, когда заходят на рынок иностранных государств, приходят со своими компетенциями и образовательными услугами. На вопрос, необходима ли данная услуга и в Аргентине, Николас ответил: "Обязательно нужна. Особенно необходим свой сервисный центр для обеспечения ремонта этой техники".
Бразилия покупает огромное количество белорусских удобрений. Сельскохозяйственная техника тоже экспортируется из Беларуси. Но потенциал у страны большой, ведь в Южной Америке есть еще такие государства, как Уругвай, Парагвай.
В заключение предприниматель подчеркнул, что у Республики Беларусь есть хорошая возможность выйти на рынок сети техники, потому что там люди ждут такие сельскохозяйственные машины, которые не ломаются и которые просты в использовании.
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