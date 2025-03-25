В каких районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов

Министерство лесного хозяйства Беларуси ввело ограничения на посещение лесов в пяти областях республики. Это следует из интерактивной карты ведомства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения введены на территории всех районов Витебской и Гродненской областей.

В Минской области можно свободно ходить в леса только Солигорского и Любанского районов, все остальные ограничены для посещения. В Брестской области под ограничениями также все районы, кроме Лунинецкого.

В Могилевской области ограничения введены в 12 районах - Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Горецком, Дрибинском, Кировском, Кличевском, Круглянском, Могилевском, Осиповичском и Шкловском.

Ограничены для посещения также леса Житковичского и Октябрьского районов Гомельской области.