Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первые в этом году ограничения на посещение лесов: в списке два района Брестской области

Изображение

Первые ограничения на посещение лесов были введены в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Министерства лесного хозяйства.

В Беларуси за сутки было зафиксировано 36 лесных пожаров

По состоянию на 10:00, ограничения введены в Лунинецком и Ляховичском районах Брестской области. Во всех остальных районах Беларуси посещать леса можно свободно.

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.

Минлесхозлес