Первые в этом году ограничения на посещение лесов: в списке два района Брестской области

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Первые ограничения на посещение лесов были введены в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Министерства лесного хозяйства.

По состоянию на 10:00, ограничения введены в Лунинецком и Ляховичском районах Брестской области. Во всех остальных районах Беларуси посещать леса можно свободно.