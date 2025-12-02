В Литве подтвердили отсутствие планов по закрытию границы с Беларусью

Накануне подобное заявление сделал и замминистра внутренних дел Литвы. МВД намерено сделать акцент на активизации борьбы с контрабандой. В данном случае уже рассматриваются предложения нескольких компаний, которые обещают эффективно уничтожать метеозонды. На реализацию таких проектов власти выделят 1 млн евро. Единственный вариант, который официальный Вильнюс пока не рассматривает, это переговоры. Более того, он обратился в структуры ЕС с просьбой оказать на Минск коллективное давление и даже, возможно, ввести новые санкции.