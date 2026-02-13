В Любани воины-интернационалисты Минщины почтили память павших товарищей

Митинг-реквием ко Дню воинов-интернационалистов прошел в Любани. Более 20 ветеранов из разных уголков центрального региона собрались, чтобы почтить память павших товарищей и встретиться с теми, с кем делили окопы. У памятного знака воинам-интернационалистам участники возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

"Когда это было необходимо, они все встали в строй и выполнили боевую задачу. К сожалению, не все вернулись. Но мы про них помним. И общая задача органов власти вместе с ветеранами сохранять историческую правду и заниматься, в том числе на таких конкретных примерах, патриотическим воспитанием подрастающего поколения".