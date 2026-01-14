В мемориальном комплексе "Ола" вспоминают жертв геноцида

14 января в мемориальном комплексе "Ола" на месте сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны деревни будут вспоминать жертв геноцида.

Жизнь на улицах полесской деревушки навсегда остановилась 14 января 1944 года. Ранним утром каратели устроили настоящий ад для жителей нескольких населенных пунктов, которые в ожидании Красной армии прятались от фашистов в соседней деревне. Тогда погибли 1758 человек, среди которых 950 - дети.