В мемориальном комплексе "Ола" вспоминают жертв геноцида
Автор:Редакция news.by
14 января в мемориальном комплексе "Ола" на месте сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны деревни будут вспоминать жертв геноцида.
Жизнь на улицах полесской деревушки навсегда остановилась 14 января 1944 года. Ранним утром каратели устроили настоящий ад для жителей нескольких населенных пунктов, которые в ожидании Красной армии прятались от фашистов в соседней деревне. Тогда погибли 1758 человек, среди которых 950 - дети.
После войны деревня Ола не возродилась. В 2020 году был открыт мемориальный комплекс. В знак скорби о тех, чьи судьбы оборвались в пылающей деревне, жители Гомельской области возложат венки и цветы к поклонному кресту и братской могиле советских воинов и мирных жителей. Их память почтут минутой молчания.