В МИД Беларуси завершился 18-й семинар-практикум для студентов

МИД Беларуси собрал молодых дипломатов и студентов профильных вузов на традиционном учебном семинаре-практикуме. Его участниками стали более 80 специалистов.

Круг тем обширный: от истории до современных трендов. В программе не только теория, но и практика.

В 18-м по счету интенсиве молодые специалисты участвовали в мастер-классах от действующих дипломатов, руководителей госорганов, ведущих аналитиков БелТПП и БИСИ.

Общество

семинарМИД Беларусистуденты