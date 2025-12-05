3.76 BYN
В МИД Беларуси завершился 18-й семинар-практикум для студентов
Автор:Редакция news.by
МИД Беларуси собрал молодых дипломатов и студентов профильных вузов на традиционном учебном семинаре-практикуме. Его участниками стали более 80 специалистов.
Круг тем обширный: от истории до современных трендов. В программе не только теория, но и практика.
В 18-м по счету интенсиве молодые специалисты участвовали в мастер-классах от действующих дипломатов, руководителей госорганов, ведущих аналитиков БелТПП и БИСИ.