3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
В Минобразования рассказали о ключевых изменениях в правилах приема в вузы и ссузы
Более 1 млн белорусских рублей из спецфонда Президента Беларуси направлено на социальную поддержку одаренной молодежи. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены гранд-премии для победителей международных олимпиад и конкурсов.
Самые талантливые студенты получат стипендии Президента. Порядка 320 учащихся, курсантов и студентов поощрены специальными премиями. Кроме того, педагогическому составу и научным работникам также присуждено вознаграждение.
Также в Беларуси внесены изменения в правила приема в вузы и ссузы. Александр Лукашенко подписал указ "О совершенствовании вступительной кампании". Главная цель - обеспечить равные возможности для всех абитуриентов и гарантировать справедливый конкурсный отбор. О ключевых изменениях рассказали в Минобразования.
Александр Баханович, первый заместитель министра образования:
"Создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании. Эта комиссия дополнительно наделена полномочиями по контролю подготовки и проведения региональных, университетских олимпиад. Победители (первая, вторая, третья степени дипломов) этих олимпиад имеют право поступать в те вузы, в которых они стали победителями, без вступительных испытаний. Что касается второй части, внесены точечные изменения и дополнения в правила приема. Прописаны возможности льготного поступления определенных категорий ребят: это, прежде всего, выпускники классов военно-патриотической направленности, специализированных лицеев, кадетских училищ. С этого года наши школьники будут сдавать централизованный экзамен и тестирование по предмету "История Беларуси в контексте всемирной истории" вместо предмета "История Беларуси".
Основной принцип вступительной кампании остается неизменным - справедливость и равные условия для каждого абитуриента.