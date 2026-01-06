В Минобразования рассказали о ключевых изменениях в правилах приема в вузы и ссузы

Также в Беларуси внесены изменения в правила приема в вузы и ссузы. Александр Лукашенко подписал указ "О совершенствовании вступительной кампании". Главная цель - обеспечить равные возможности для всех абитуриентов и гарантировать справедливый конкурсный отбор. О ключевых изменениях рассказали в Минобразования.

"Создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании. Эта комиссия дополнительно наделена полномочиями по контролю подготовки и проведения региональных, университетских олимпиад. Победители (первая, вторая, третья степени дипломов) этих олимпиад имеют право поступать в те вузы, в которых они стали победителями, без вступительных испытаний. Что касается второй части, внесены точечные изменения и дополнения в правила приема. Прописаны возможности льготного поступления определенных категорий ребят: это, прежде всего, выпускники классов военно-патриотической направленности, специализированных лицеев, кадетских училищ. С этого года наши школьники будут сдавать централизованный экзамен и тестирование по предмету "История Беларуси в контексте всемирной истории" вместо предмета "История Беларуси".