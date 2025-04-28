В Минске для ветеранов ВОВ военные и милиционеры провели акцию "Парад под окном"

В преддверии Дня Победы уже стало доброй традицией навещать ветеранов, а вместе с ними вспоминать годы лихолетья и радоваться миру на земле.

Акция "Парад под окном" началась во время пандемии, когда массовые мероприятия были отменены из-за ограничительных мер, и стала ярким примером проявления гражданской инициативы и солидарности общества перед лицом трудностей. Необычное поздравление так всем понравилось, что его решили сохранить. И 6 мая фронтовые мелодии исполнял заслуженный оркестр минской милиции.

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Войну Антон Зубовский встретил 14-летним подростком. В семье росло шестеро детей, и на его плечи, как старшего, легла забота о братьях и сестрах, а еще работа по хозяйству, чтобы семья не голодала. На фронт парня призвали в июле 1944 года, сразу после того, как Красная армия освободила от фашистов его родную деревню Крупку в Пуховичском районе (за месяц до того, как ему исполнилось 18 лет).

Для меня День Победы - это свобода. Я остался жив и продолжил воевать. Мы как раз воевали в Чехословакии. Нас там встречали исключительно тепло, потому что радость была у всего населения. Антон Зубовский, ветеран Великой Отечественной войны

Сегодня ветеран живет на улице имени Исая Казинца, под чьим руководством в Минске была создана сеть подпольных групп и проведено более 100 диверсионных акций.

Не все ветераны могут присутствовать на параде, но военные и милиционеры своих не бросают, поэтому в преддверии большого праздника провели концерт под окнами героев. Во дворах минских домов громогласно, как в мае 1945-го, прозвучали песни военных лет и легендарный марш "День Победы".

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Александр Чеботар, главный дирижер оркестра ГУВД Мингорисполкома: "Они очень трепетно вспоминают времена, им очень нравится музыка, потому что во время войны она играла главенствующую роль, благодаря музыке людей вели на подвиги".

Не так давно Мария Ягодницына отметила 95-летие. Блокадница Ленинграда пережила 900 голодных дней. Блокадников в Беларуси осталось менее 200 человек, а в Минске - менее 70. Она многие годы возглавляет Белорусский союз блокадников Ленинграда и участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения. В интервью регулярно признается, что об этом страшном времени нужно рассказывать, чтобы никто не посмел навязать нам войну.

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