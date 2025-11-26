Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Минске камеры стали фиксировать нарушения проезда перекрестков

Нарушения проезда перекрестков теперь фиксируют камеры видеонаблюдения. Автоматическая фиксация нарушений заработала в Минске и по этим маневрам.

Проезд на красный сигнал, несоблюдение дорожных знаков при пересечении улиц будут зафиксированы, и водителям придут штрафы. Также владельцы автомобиля, на котором было выявлено нарушение, получат СМС-уведомление.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Постепенно количество мест фиксации проезда на красный свет будет увеличиваться. После обработки нарушения собственнику транспортного средства направляется постановление о привлечении к ответственности, так называемое письмо счастья".

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси

Оплатить штраф можно через систему ЕРИП или в отделениях банка, сообщили в ГАИ.

Разделы:

ОбществоМинск

Теги:

МВДГАИштрафы