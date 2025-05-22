В Минске на летний период изменяется расписание пригородного транспорта

В Минске с 2 июня по 29 августа 2025 года изменяется расписание пригородных автобусных маршрутов. Корректировки связаны с традиционным сезонным снижением пассажиропотока в будние дни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП "Минсктранс".

В указанный период будет организовано выполнение рейсов по маршрутам №402 "Минск - Нелидовичи" с отправлением от диспетчерской станции "Карастояновой" в 14.15 и от остановочного пункта "Нелидовичи" в 7.00, №474 "Минск - дачи "Дружба" с отправлением от автостанции "Автозаводская" в 14.55, а также №498 "Минск - Сокол через Обчак". По последнему рейсу автобусы будут отходить от АС "Автозаводская" в 6.38 и от остановки "Барамзиной" в 7.26.

Одновременно на тот же период отменяется выполнение ряда других маршрутов. Так, не будут курсировать автобусы по маршруту №318 "Минск - Нелидовичи через Паперню" с теми же отправлениями, что и у маршрута №402. Также отменены рейсы №474д "Минск - дачи "Дружба" с отправлением в 14.55, №498 с отправлением от АС "Автозаводская" в 6.30 и №498д от о.п. "Барамзиной" в 7.18.

Кроме того, с 9 июня по 29 августа 2025 года временно приостанавливается выполнение рейсов маршрута №416 "Минск - Соломоречье". Автобусы не будут отправляться от ДС "Карастояновой" в 13.55 и от остановочного пункта "Соломоречье" в 15.08.