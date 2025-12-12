В Минске на церемонии закрытия третьего трудового семестра наградили лучшие студотряды

Молодые белорусы едины в своем стремлении сделать страну краше. В Минске состоялась церемония закрытия третьего трудового семестра. По традиции наградили лучшие студенческие отряды и принимающую организацию - назвали имена командиров студенческих отрядов, наиболее ярко проявивших себя в минувшем семестре.

Если сложить все часы, отработанные этим летом белорусскими студентами, получится не одна тысяча лет. Но не времени - живого, энергичного, созидательного труда. Труда, который изменил облик городов, помог предприятиям и, конечно, изменил самих ребят.

Лидером по активности традиционно стала столица: в Минске работали почти 22 тыс. бойцов. Но и регионы не отставали - Гродненская, Гомельская, Брестская области. Кем только ни работали студенты! Больше всего - в сервисных отрядах, но были и сельскохозяйственные, педагогические, медицинские и многие другие. Особенно важно, что практически половина бойцов - несовершеннолетние. Для многих подростков, в том числе находящихся в сложной жизненной ситуации, студотряд стал настоящей школой жизни, ответственности и первой профессии.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Ребята не только пришли на свои первые трудовые места, не только заработали первые деньги в своей жизни, но они ощутили поддержку товарищей, ощутили поддержку своих единомышленников, которые в последующем эти истории, которые они создали в студенческих отрядах, будут проносить через всю свою жизнь и передавать их своим детям, внукам. И также будут ориентировать на то, чтобы они участвовали в данного рода деятельности".

Потрудиться с приставкой международного смогли почти 300 юношей и девушек. Это элита студотрядовского движения. Они работали на БАМе, Ленинградской АЭС и даже на Камчатке. На наши объекты по традиции приезжали бойцы из Пензенской области и Татарстана, Кыргызстана. Главную награду - переходящее знамя лучшего студотряда - вручили строительному отряду "Эврика". Они трудились на Всебелорусской молодежной стройке. Звание лучшего нанимателя - у Минского автомобильного завода.

Андрей Боровков, студент Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой

Андрей Боровков, студент Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой:

"Достаточно достойные условия труда были и Новополоцке, и в Минске. И заработали достойно и прилично".

Дарья Васильева, студентка Академии управления при Президенте Беларуси

Дарья Васильева, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

"Одна девушка на 20 парней. В строительном отряде очень уникальный опыт. Научились с ребятами красить строительные бытовки, заливали бетонные плиты, строили заборы. В общем, контролировала парней как следовало. Это мой не первый студенческий отряд, но это единственный отряд, который мы вспоминаем с теплом, со смехом, с самыми запоминающимися воспоминаниями".

Оказывали помощь наши студотрядовцы в тех местах, где она особенно необходима. БСМП - круглосуточная больница, которая в год принимает почти 100 тыс. человек, а это 12 обращений в час. Новый медицинский проект "Лекарь" объединил сразу 6 студотрядов. В течение двух месяцев волонтеры университета и столичных медколледжей работали в больнице санитарами, медсестрами и медбратьями.

Ксения Куцкевич, студентка Белорусского государственного медицинского университета

Ксения Куцкевич, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

"Это лучший студенческий отряд Московского района, это лучшие студенческие отряды города Минска. Конечно, хотелось бы получить первое место на республике. Всего работало 50 человек, но после завершения третьего трудового семестра было устроено 15 ребят. Я считаю, что это очень хороший результат".