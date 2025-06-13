Хотели совершить покупки по схеме "1+1=3", а получилось 0 и минус свои деньги. В Минске несколько человек пострадали от мошенников в социальной сети. В одном случае женщину привлек аккаунт, через который продавали морепродукты. Ей обещали за два заказа третий в подарок. Для этого необходимо было внести полную оплату за продукт. Что покупатель и сделала. После этого продавец перестал выходить на связь.