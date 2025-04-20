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В Минске официально стартовал сезон фонтанов
В Минске официально стартовал сезон фонтанов. Первым в этом году заработал фонтан у Национального академического Большого театра оперы и балета, сообщает БЕЛТА.
Фонтан у Большого театра считается одним из крупнейших в столице. Композиция была построена в 2009 году и включает не только сам фонтан, но и протяженный водный каскад. По замыслу архитекторов, струи воды повторяют очертания обновленного здания театра, а затем плавно переходят в бассейн длиной около 700 м. Общая вместимость объекта составляет примерно 300 тыс. л.
Включение фонтанов в Минске происходит постепенно, в соответствии с утвержденным регламентом. Перед запуском каждый объект проходит техническую проверку. Основное время работы фонтанов - с 10-11 часов утра до 21-22 часов вечера. Сезон традиционно завершится в последнюю пятницу сентября.