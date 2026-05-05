В Минске паспорта белорусов получили 28 человек
Автор:Редакция news.by
Торжественная церемония принесения присяги новыми гражданами прошла в ратуше.
В апреле Президент Беларуси подписал очередной указ о приеме в белорусское гражданство 230 человек. Это иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в нашей стране.
5 мая в Минской ратуше звучали слова принесения присяги гражданина Республики Беларусь. Новыми гражданами страны стали 28 человек. Все они живут в Беларуси не первый год, работают, соблюдают законы и приняли твердое решение связать с нашей страной свое будущее.
Сам ритуал сравнительно новый. Присягу ввели после изменений в Закон "О гражданстве", а ее текст был утвержден в 2023 году.
С начала 2026 года белорусское гражданство получили почти полтысячи человек.