В Минске подвели итоги третьего трудового семестра студотрядов

Труд во благо страны во Дворце культуры МАЗ подводит итоги республиканского третьего трудового семестра. В 2025-м обновлен рекорд прошлого года в студотрядах. По всей стране поработали 64 тыс. ребят.

Третий трудовой семестр подводит свои итоги в масштабах республики 12 декабря. И это действительно не может не поражать. Некоторые актуальные цифры статистики обновили рекорд: на 7 тыс. больше, чем в прошлом году. Абсолютные лидеры это, конечно, Минск, Гомельская, Гродненская область и многие другие. Труд наших ребят отмечается не только в педагогических отрядах, сервисных, но открываются и новые студенческие отряды - финансовые. Появился он у нас чуть больше недели назад.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Вклад молодежи заключается в активном принятии и подтверждении происходящих изменений. Это реализация экономических, прежде всего, целей нашего государства. Если мы проанализируем в этом году, где работала молодежь, то, конечно же, прежде всего, это наши самые знаменитые стройки".

Замечательная девушка Дарья Васильева трудилась на Всебелорусской молодежной стройке.

Дарья Васильева, студентка Академии управления при Президенте Беларуси: "Мы первый студенческий отряд "Доблесть", который приступил к строительству Национального исторического музея парка "Народного единства". Да, одна девочка в строительном отряде, это был уникальный опыт. Мы с ребятами заливали бетонные плиты, но я контролирую. Не первый мой студенческий отряд, но самый незабываемый, самый неповторимый".

Даша закладывала и первый кирпичик в парк Народного единства и Национальный исторический музей вместе с Президентом Беларуси.