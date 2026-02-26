В Минске презентовали книгу "Разам! Вялікая Перамога!"

В Минске состоялась презентация издания "Разам! Вялікая Перамога!". Книга подготовлена в год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны.

Путь к Победе был советским по сути, но интернациональным по сущности. Только на территории Беларуси за общую Победу воевали более 75 представителей разных национальностей. С первых дней войны плечом к плечу с белорусами встали бойцы всех братских республик: азербайджанцы, армяне, башкиры, ингуши, казахи, киргизы, русские, таджики и другие.

Книга - фактически энциклопедия военного лихолетья. На страницах - иллюстрации, выдержки из хроник, документы, предоставленные белорусским и российским архивами.