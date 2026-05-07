В Минске прошла торжественная церемония возложения цветов к Мемориальному знаку воинам-связистам

Общая память - эта наша неразрывная связь поколений. В Минске состоялась торжественная церемония возложения цветов к Мемориальному знаку воинам-связистам.

Памятную акцию приурочили к великому празднику - Дню Победы, а также ко Дню работников радио, телевидения и связи.

У подножия монумента собрались те, для кого верность долгу не просто слова: ветераны, преподаватели, студенты и курсанты, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

Под звуки оркестра Почетного караула Минской военной комендатуры участники отдали дань уважения подвигу героев-связистов.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Воины-связисты внесли неоценимый вклад в победу, поскольку связь - это основа управления войсками, эффективного действия вооруженных сил, скоординированного, согласованного действия на фронтах. Поэтому каждый год здесь, возле Мемориального знака памяти павшим в Великой Отечественной войне воинам-связистам, мы чтим память всех, кто обеспечил и выковал эту Победу для нашего народа".

Александр Яковлев, председатель Белорусского профсоюза работников цифрового развития и связи:

"Мы приходим сюда в Год белорусской женщины, чтобы почтить не просто связистов, а женщин-связисток - почтальонов, телеграфисткок, телефонисткок, радисткок, которые тоже обеспечивали связь. Скажу, это нелегкий был труд. Даже для сравнения: вес почтовой сумки почтальона военного достигал 12 кг, а автомат ППШ - всего лишь 6 кг, поэтому вот таким был нелегкий труд наших связистов, которые в годы войны обеспечивали связь".