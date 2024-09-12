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В Минске пройдет заседание Группы высокого уровня Союзного государства - в повестке десятки вопросов
В Минске 27 сентября собирается Группа высокого уровня Союзного государства. В повестке несколько десятков вопросов, которые затрагивают двустороннее сотрудничество Беларуси и России.
О чем точно будут говорить сегодня и в каком формате пройдет заседание, рассказала Светлана Лукьянюк.
В Минске открывается заседание Группы высокого уровня Союзного государства. Такой формат, кстати, не новый. Предыдущее заседание группы проходило этим летом в Смоленске.
Нужно сказать, что формат действует с 2012 года, и группа - в помощь Совмину Союзного государства. Рассматриваются самые актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России. Как было заявлено ранее, в повестке не менее двух десятков вопросов из разных сфер: транспорта, здравоохранения, информационных технологий.
Сегодня будут говорить о железнодорожных перевозках между городами Беларуси России, это касается пассажирских и грузоперевозок. Учитывая, что у нас единое экономическое пространство, единый рынок, то поднимется вопрос защиты прав потребителей.
Речь пойдет и о подготовке заседаний, которые ожидаются в ближайшее время, - это союзный Совмин и Высший госсовет. Обсудят темы, которые будут рассматриваться на уровне премьер-министров Союзного государства, а также глав государств.
Напомним, что с белорусской стороны выступит сопредседатель Группы высокого уровня - глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, с российской - вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
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