В Минске состоялось заседание Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов

"Билет" домой просят белорусы, уехавшие за границу. Заседание Комиссии по рассмотрению обращений белорусов, которые оказались невъездными на Родину, состоялось в Минске. Возглавил его генеральный прокурор Дмитрий Гора.

В своих обращениях граждане просят разрешить им вернуться в Беларусь, обещают вести законопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции.