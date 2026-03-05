Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске состоялось заседание Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов

"Билет" домой просят белорусы, уехавшие за границу. Заседание Комиссии по рассмотрению обращений белорусов, которые оказались невъездными на Родину, состоялось в Минске. Возглавил его генеральный прокурор Дмитрий Гора.

В своих обращениях граждане просят разрешить им вернуться в Беларусь, обещают вести законопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции.

Члены комиссии рассмотрели обращения. Условиями для возвращения граждан на Родину является отсутствие в отношении них административных и уголовных дел.

