В Минске состоялось заседание Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов
Автор:Редакция news.by
"Билет" домой просят белорусы, уехавшие за границу. Заседание Комиссии по рассмотрению обращений белорусов, которые оказались невъездными на Родину, состоялось в Минске. Возглавил его генеральный прокурор Дмитрий Гора.
В своих обращениях граждане просят разрешить им вернуться в Беларусь, обещают вести законопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции.
Члены комиссии рассмотрели обращения. Условиями для возвращения граждан на Родину является отсутствие в отношении них административных и уголовных дел.