В Минске стартовал электросезон-2026

В Минске стартовал сезон арендных электросамокатов. В этом году появились так называемые тихие зоны - около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где скорость ограничена до 7 км/ч.

Появились городские зоны, в которых движение на персональных средствах мобильности вообще запрещено. Среди них - парки Победы, Челюскинцев и Горького. Также действует обязательное правило - спешиваться во время пересечения проезжей части. Среди исключений - регулируемый пешеходный переход, оборудованнный велосветофором или информационной табличкой.