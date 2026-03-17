В Минске стартовал электросезон-2026
Автор:Редакция news.by
В Минске стартовал сезон арендных электросамокатов. В этом году появились так называемые тихие зоны - около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где скорость ограничена до 7 км/ч.
Появились городские зоны, в которых движение на персональных средствах мобильности вообще запрещено. Среди них - парки Победы, Челюскинцев и Горького. Также действует обязательное правило - спешиваться во время пересечения проезжей части. Среди исключений - регулируемый пешеходный переход, оборудованнный велосветофором или информационной табличкой.
За экотрафиком в этом году особенно старательно будет следить Госавтоинспекция. Не следует забывать о безопасности - двигаться рекомендуют в шлеме, перчатках и наколенниках, чтобы избежать травм.