В Минске стартовал новый сезон проекта БРСМ "Зимний маршрут"

В Минске - новый сезон республиканского проекта БРСМ "Зимний маршрут". В стенах Театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" собрались 10 студенческих отрядов со всей страны. Каждый из них отдал торжественный рапорт.

Уже в ближайшие дни бойцы отправятся по районам Беларуси для реализации трудовых, социальных и патриотических инициатив. Всего участники проекта проедут около 4,5 тыс. км.

"В зимнем маршруте мы ездим по районам. Это различные деревни, агрогородки, районные центры. Помогаем ветеранам, одиноким пенсионерам, инвалидам. Это оказание такой помощи, как уборка снега, колка дров и помощь по дому. Также мы ездим по школам", - рассказал Андрей Боровков, командир отряда зимнего маршрута "Первый шаг".

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Мы даем старт данному проекту. Это порядка 210 молодых людей, которые уже завтра поедут в 18 районов и будут посещать учебные заведения, порядка 83 учебных заведений запланировано к посещению. Это и трудовые акции, и те конкретные дела, которые уже сами молодые люди предлагают".

