В Минске стартовал слет военно-патриотических клубов
Слет военно-патриотических клубов "Вершина мужества" стартовал в Минске. Школьникам предстоит проверка не только знаний истории, но и строевая, спортивная подготовка. Также юных патриотов ждал тематический квиз.
Военно-патриотический слет - проверка способностей участников клуба, а также возможность найти друзей.
У стелы "Минск - город-герой" встретились те, кому предстоят хранить память о героическом подвиге наших предков и строить будущее нашей страны. В преддверии великого Дня Победы участники 4-го военно-патриотического слета (а это более 250 юношей и девушек) возложили цветы к монументу. Впереди у них 3 насыщенных дня, чтобы показать свои навыки и проявить себя.
Программа слета насыщенная. На базе центра "Лидер" пройдет смотр строя и песни, конкурс-презентация военно-патриотического клуба, полоса препятствий, а также оказание первой помощи, исторический квиз и творческий конкурс-концерт.
В конце всех испытаний подведут итоги и назовут победителя - тех, кто покорил "Вершину мужества".