В Минске стартовал слет военно-патриотических клубов

Слет военно-патриотических клубов "Вершина мужества" стартовал в Минске. Школьникам предстоит проверка не только знаний истории, но и строевая, спортивная подготовка. Также юных патриотов ждал тематический квиз.

У стелы "Минск - город-герой" встретились те, кому предстоят хранить память о героическом подвиге наших предков и строить будущее нашей страны. В преддверии великого Дня Победы участники 4-го военно-патриотического слета (а это более 250 юношей и девушек) возложили цветы к монументу. Впереди у них 3 насыщенных дня, чтобы показать свои навыки и проявить себя.