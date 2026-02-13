3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
В Минске стартовала профилактическая акция по предупреждению ДТП с участием такси
Безопасность пассажиров - в приоритете. В Минске проходит профилактическая акция, направленная на предупреждение ДТП с участием такси.
В центре внимания инспекторов - водители, работающие через мобильные приложения и интернет-сервисы. Госавтоинспекция усилит надзор за соблюдением правил дорожного движения, норм перевозки пассажиров и требований к техническому состоянию транспорта.
В условиях роста интенсивности движения увеличиваются и риски на дорогах, поэтому безопасность пассажиров выходит на первый план.
Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"В рамках акции инспекторами будет усилен контроль за соблюдением водителями такого транспорта требований ПДД, нарушение которых зачастую является причиной ДТП. В поле зрения инспекторов будет находиться соблюдение водителями правил перевозки пассажиров, а также соблюдение последними требований правил дорожного движения. Для реализации целей профилактического мероприятия будут применяться ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности".
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными. Профилактические рейды пройдут по 15 февраля.