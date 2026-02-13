В Минске стартовала профилактическая акция по предупреждению ДТП с участием такси

Безопасность пассажиров - в приоритете. В Минске проходит профилактическая акция, направленная на предупреждение ДТП с участием такси.

В центре внимания инспекторов - водители, работающие через мобильные приложения и интернет-сервисы. Госавтоинспекция усилит надзор за соблюдением правил дорожного движения, норм перевозки пассажиров и требований к техническому состоянию транспорта.

В условиях роста интенсивности движения увеличиваются и риски на дорогах, поэтому безопасность пассажиров выходит на первый план.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"В рамках акции инспекторами будет усилен контроль за соблюдением водителями такого транспорта требований ПДД, нарушение которых зачастую является причиной ДТП. В поле зрения инспекторов будет находиться соблюдение водителями правил перевозки пассажиров, а также соблюдение последними требований правил дорожного движения. Для реализации целей профилактического мероприятия будут применяться ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности".

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b73a53a6-e6b2-413f-be47-13f5c2ea7473/conversions/ae1221f3-35e5-4eef-982c-d08ae581286a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b73a53a6-e6b2-413f-be47-13f5c2ea7473/conversions/ae1221f3-35e5-4eef-982c-d08ae581286a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b73a53a6-e6b2-413f-be47-13f5c2ea7473/conversions/ae1221f3-35e5-4eef-982c-d08ae581286a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b73a53a6-e6b2-413f-be47-13f5c2ea7473/conversions/ae1221f3-35e5-4eef-982c-d08ae581286a-xl-___webp_1920.webp 1920w