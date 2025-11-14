3.68 BYN
В Минске в честь 100-летия Белорусского радио прошло гашение новой марки
Уже на этой неделе Белорусское радио отметит знаковую дату - вековой юбилей с начала вещания в Беларуси. В канун праздника по всей стране проходят круглые столы, научно-практические конференции, творческие встречи.
14 ноября в здании Минского главпочтамта состоялась торжественная церемония официального гашения госзнака почтовой оплаты, также выпустили в обращение тематическую почтовую марку, специальный штемпель и конверт первого дня. Лучших представителей отрасли наградили.
"Наши радиостанции слышат во всем мире", - отметил Марат Марков, министр информации Беларуси. - Создана Национальная ассоциация радиовещателей, создан национальный радиоплеер, создан измеритель, который дает четкие данные по востребованности той или иной радиостанции".
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
"В производстве радиоконтента замешаны самые разные сферы, потому что это не только радио, это культура, это искусство, это история. Не так давно Белтелерадиокомпания организовала независимое исследование для того, чтобы узнать, чем дышит Белорусское радио, на каком уровне оно находится по сравнению с последними государствами, какие тенденции. Нам было очень приятно получить оценку независимых международных экспертов, в котором говорилось о том, что Белорусское радио находится на очень высоком уровне, заполнены все ниши, разнообразный и интересный контент".
В Беларуси 59 радиостанций. Ежедневно "на волне" более 700 тыс. человек. Около 37 % слушают в автомобилях и через стационарные радиоприемники, а примерно 20 % - в интернете.