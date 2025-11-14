В Минске в честь 100-летия Белорусского радио прошло гашение новой марки

"В производстве радиоконтента замешаны самые разные сферы, потому что это не только радио, это культура, это искусство, это история. Не так давно Белтелерадиокомпания организовала независимое исследование для того, чтобы узнать, чем дышит Белорусское радио, на каком уровне оно находится по сравнению с последними государствами, какие тенденции. Нам было очень приятно получить оценку независимых международных экспертов, в котором говорилось о том, что Белорусское радио находится на очень высоком уровне, заполнены все ниши, разнообразный и интересный контент".