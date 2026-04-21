В Минской области отремонтируют более 630 км дорог

Более 630 км дорог планируют отремонтировать в Минской области. Наиболее масштабно работы будут проводиться на подъездах к Дзержинску, который в регионе принимает областные "Дажынкi".

Также особое внимание уделяется проселочным маршрутам с гравийным и грунтовым покрытием. В Червенском районе специалисты восстанавливают покрытие в деревне Колодежи, выполняют грейдирование с частичной подсыпкой.

"После зимнего сезона у нас основными проблемами являются грунтовые и песчаные дороги, которые нужно приводить в порядок. Изначально мы делаем грейдирование, после уже выделяем те дороги, которые нуждаются в подсыпке, и производим работы", - рассказал руководитель Червенского ЖКХ Сергей Колтович.