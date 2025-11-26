В Минской областной больнице открылся современный кабинет денситометрии

Минская областная больница пополнилась уникальным оборудованием. После ремонта открыли кабинет рентген-диагностики, где установили денситометр - самый современный помощник в борьбе с остеопорозом.

Главные преимущества - абсолютно безболезненная процедура, минимальная лучевая нагрузка и высокая точность исследований. Аппарат способен выявлять болезнь на ранних стадиях. Кроме того, он поможет не только диагностировать проблему, но и предотвращать серьезные переломы у пациентов.

Виктория Кузнецова, заведующая рентгеновским отделением Минской областной клинической больницы:

"Золотой стандарт исследования денситометрии - поясничный отдел позвоночника (от 1-го до 4-го позвонков), а также шейки бедренных костей. Мы устанавливаем лазер в положение области сканирования, проводим исследования, затем на компьютере происходит обработка информации с определением минеральной плотности костной ткани. Соответственно, по таблицам мы измеряем и оцениваем плотность ткани, а затем ставим диагноз: остеопороз, остеопения или это норма".

Виктория Кузнецова, заведующая рентгеновским отделением Минской областной клинической больницы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9e89159-dd95-4b8d-9448-eb6f3dbe7dd2/conversions/e511271e-6f76-494d-b034-211a51cd7db1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9e89159-dd95-4b8d-9448-eb6f3dbe7dd2/conversions/e511271e-6f76-494d-b034-211a51cd7db1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9e89159-dd95-4b8d-9448-eb6f3dbe7dd2/conversions/e511271e-6f76-494d-b034-211a51cd7db1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9e89159-dd95-4b8d-9448-eb6f3dbe7dd2/conversions/e511271e-6f76-494d-b034-211a51cd7db1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Линкевич, главврач Минской областной клинической больницы:

"Такой небольшой кабинет, учитывая стоимость оборудования, это не совсем большая сумма, но на самом деле это вид обследования, который значительно облегчает и улучшает качество жизни пациентов, поскольку позволяет своевременно диагностировать возможные негативные последствия, предупредить о них и назначить терапию".

Александр Линкевич, главврач Минской областной клинической больницы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fa43a02-3053-4df0-9784-3e3037e3b79c/conversions/0a046e23-ce6c-4bdc-beb5-6775727f18d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fa43a02-3053-4df0-9784-3e3037e3b79c/conversions/0a046e23-ce6c-4bdc-beb5-6775727f18d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fa43a02-3053-4df0-9784-3e3037e3b79c/conversions/0a046e23-ce6c-4bdc-beb5-6775727f18d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fa43a02-3053-4df0-9784-3e3037e3b79c/conversions/0a046e23-ce6c-4bdc-beb5-6775727f18d1-xl-___webp_1920.webp 1920w