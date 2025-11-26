3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
В Минской областной больнице открылся современный кабинет денситометрии
Минская областная больница пополнилась уникальным оборудованием. После ремонта открыли кабинет рентген-диагностики, где установили денситометр - самый современный помощник в борьбе с остеопорозом.
Главные преимущества - абсолютно безболезненная процедура, минимальная лучевая нагрузка и высокая точность исследований. Аппарат способен выявлять болезнь на ранних стадиях. Кроме того, он поможет не только диагностировать проблему, но и предотвращать серьезные переломы у пациентов.
Виктория Кузнецова, заведующая рентгеновским отделением Минской областной клинической больницы:
"Золотой стандарт исследования денситометрии - поясничный отдел позвоночника (от 1-го до 4-го позвонков), а также шейки бедренных костей. Мы устанавливаем лазер в положение области сканирования, проводим исследования, затем на компьютере происходит обработка информации с определением минеральной плотности костной ткани. Соответственно, по таблицам мы измеряем и оцениваем плотность ткани, а затем ставим диагноз: остеопороз, остеопения или это норма".
Александр Линкевич, главврач Минской областной клинической больницы:
"Такой небольшой кабинет, учитывая стоимость оборудования, это не совсем большая сумма, но на самом деле это вид обследования, который значительно облегчает и улучшает качество жизни пациентов, поскольку позволяет своевременно диагностировать возможные негативные последствия, предупредить о них и назначить терапию".
В больнице продолжается и строительство второго хирургического корпуса. Готовность уже более 50 %. С открытием профильного блока мощность крупнейшего медучреждения центрального региона увеличится до 1085 мест.