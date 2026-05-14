В Минской ратуше состоялась торжественная церемония принятия в ряды пионеров и БРСМ
Автор:Редакция news.by
В Минской городской ратуше ряды Белорусского республиканского союза молодежи и пионерской организации пополнили ученики столичной гимназии № 16.
В торжественной атмосфере участники церемонии произнесли слова присяги на верность своей стране и ее традициям.
Церемония в городской ратуше для гимназии № 16 стала доброй майской традицией - она проводится уже третий год подряд.