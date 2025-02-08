В Нью-Йорке за 11,25 млн долларов продали скрипку Страдивари

Музыкальный инструмент был изготовлен из клена в 1714 году. Именно этот экземпляр считается одним из лучших творений золотого периода Страдивари. На скрипке имеется подпись создателя на латыни. Ранее инструмент можно было увидеть лишь в период с 2013 по 2015 годы, когда он был выставлен в музее в родном городе мастера.