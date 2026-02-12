В Объединенном штабе ОДКБ подвели итоги за 2025 год

Держать порох сухим вынуждает геополитическая обстановка. Запад упорно милитаризуется, затягивает конфликт в Украине. Идет наращивание войск вблизи рубежей ОДКБ. Все это негативно сказывается на всей международной архитектуре безопасности. Итоги совместной работы подвели в Объединенном штабе организации.

"Наиболее сложная обстановка сегодня складывается в Восточно-Европейском регионе. Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, для чего активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ, а также осуществляется оперативное оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры. Определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе является действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта в Украине".