"В основе современной стратегии развития Беларуси пятилетка качества" - депутат Бартош о ВНС

"В основе современной стратегии развития пятилетка качества как ответ на современные вызовы, основа национального суверенитета и нового жизненного уровня. Строительство жилья, улучшение состояния дорог - еще одно направление, которому будет уделено серьезное внимание. Это один из наиболее поднимаемых вопросов гражданами в период встреч депутатов с избирателями при проведении приема граждан, прямых телефонных линий. Приоритетов много. Каждый найдет ответ на волнующий вопрос", - прокомментировала Светлана Бартош.

Парламентарий отметила: для нее очень важно, что акцент сделан на повышении роли молодежи в составе органов государственного управления и самоуправления. Еще один немаловажный шаг - поддержка со стороны государства социально уязвимой категории граждан. "Ведь неспроста ежегодно мы принимаем с профицитом бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения - для того, чтобы наши молодые мамы, ветераны труда, люди преклонного возраста были уверены в том, что они своевременно и в полном объеме получат поддержку со стороны государства. Конечно, тема мира, защита нашей Родины - это, безусловно, самый главный вопрос", - заключила Светлана Бартош.