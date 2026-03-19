В Озаричах за 10 дней от истязаний и зверств фашистов погибло 20 тыс. мирных жителей

В Озаричах почтили память жертв лагеря смерти, где в годы войны от истязаний и зверств фашистов всего за 10 дней погибли более 20 тыс. мирных жителей.

В 1944-м, отступая, враг оставлял за собой мертвую зону. Именно тогда в окрестностях полесской деревни Озаричи нацисты оборудовали лагерь смерти, куда сгоняли стариков, женщин и детей, чтобы намеренно заразить тифом. Шансов выжить у людей почти не было. Пленников также морили голодом, истязали холодом.

По жестокости в отношении стариков, женщин, детей Озаричи стоят в одном ряду с Освенцимом и Бухенвальдом. По замыслу фашистов, узники должны были стать живым щитом перед наступающими войсками Красной армии. Но этого не случилось. В ночь с 18 на 19 марта 1944 года солдаты 65-й армии Павла Батова освободили узников.

Каждую весну на протяжении 82 лет к бывшему лагерю смерти съезжаются люди. Они едут вспомнить тех, кто не вернулся и остался здесь навсегда, и тех, кто выжил вопреки всему.

Татьяна Губская, жительница г. Жлобина:

"У моего мужа Павла мать была здесь малолетней узницей. Ей 13 лет было, и она с еще двумя детьми - 3-летней сестричкой и 5-летним братиком - выжили. Но что пережили! И наша святая обязанность быть здесь и помнить, какой ценой достался мир и какие муки приняли люди в этом лагере смерти".