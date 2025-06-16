В Полоцке при раскопках обнаружили ранее неизвестный православный храм

Любой древний город стоит на костях, и Полоцк не стал исключением. Можно ли говорить, что этот город - настоящая Мекка для современных археологов, рассказал в "Актуальном интервью" археолог, кандидат исторических наук Игорь Магалинский.

Недавно было совершено открытие - удалось зафиксировать один из самых древних некрополей, обнаруженных на территории Полоцка, и самых крупных в Беларуси, которое датируется XI-XIII веками. Раскопки проводились во время реконструкции здания бывшей городской больницы под нужды кадетского училища. В ходе этих работ также обнаружили большое количество (более 155) погребенных, кроме этого удалось установить границы кладбища. Как отметил археолог, подобного рода захоронения были впервые обнаружены не то что в Полоцке, но и в целом в Северной и Центральной Беларуси.

Игорь Магалинский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb88a24-2bac-4326-a88b-71be6d392ba2/conversions/9f8d7da1-4fe6-4b7a-a50c-6b553f6dff88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb88a24-2bac-4326-a88b-71be6d392ba2/conversions/9f8d7da1-4fe6-4b7a-a50c-6b553f6dff88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb88a24-2bac-4326-a88b-71be6d392ba2/conversions/9f8d7da1-4fe6-4b7a-a50c-6b553f6dff88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb88a24-2bac-4326-a88b-71be6d392ba2/conversions/9f8d7da1-4fe6-4b7a-a50c-6b553f6dff88-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Магалинский

"У нас имеются полные картины половозрастной структуры погребенных, сделаны и лицевые реконструкции некоторых погребений. Кроме всего прочего, кладбище интересно еще и тем, что является свидетельством существования на Верхнем замке еще одного неизвестного ранее православного храма", - рассказал Игорь Магалинский.

Найденный в процессе раскопок храм является либо храмом Архангела Михаила, либо княжеским храмом. На месте религиозного здания находились хозяйственные постройки городской больницы. Считалось, что сам храм был обнаружен впервые в начале 1960-х годов, но фундамент его был полностью уничтожен. Однако при начале реставрационных работ, когда ветхая постройка была снесена, выяснилось, что фундамент храма находится в прекрасном состоянии.

Игорь Магалинский:

"В археологии есть определенные правила. Если невозможно полноценно исследовать памятник ввиду ограниченного времени, то обычно принимается решение законсервировать объект и донести информацию заказчику. В связи с этим был разработан отдельный проект".