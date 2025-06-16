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В Полоцке при раскопках обнаружили ранее неизвестный православный храм
Любой древний город стоит на костях, и Полоцк не стал исключением. Можно ли говорить, что этот город - настоящая Мекка для современных археологов, рассказал в "Актуальном интервью" археолог, кандидат исторических наук Игорь Магалинский.
Недавно было совершено открытие - удалось зафиксировать один из самых древних некрополей, обнаруженных на территории Полоцка, и самых крупных в Беларуси, которое датируется XI-XIII веками. Раскопки проводились во время реконструкции здания бывшей городской больницы под нужды кадетского училища. В ходе этих работ также обнаружили большое количество (более 155) погребенных, кроме этого удалось установить границы кладбища. Как отметил археолог, подобного рода захоронения были впервые обнаружены не то что в Полоцке, но и в целом в Северной и Центральной Беларуси.
"У нас имеются полные картины половозрастной структуры погребенных, сделаны и лицевые реконструкции некоторых погребений. Кроме всего прочего, кладбище интересно еще и тем, что является свидетельством существования на Верхнем замке еще одного неизвестного ранее православного храма", - рассказал Игорь Магалинский.
Найденный в процессе раскопок храм является либо храмом Архангела Михаила, либо княжеским храмом. На месте религиозного здания находились хозяйственные постройки городской больницы. Считалось, что сам храм был обнаружен впервые в начале 1960-х годов, но фундамент его был полностью уничтожен. Однако при начале реставрационных работ, когда ветхая постройка была снесена, выяснилось, что фундамент храма находится в прекрасном состоянии.
Игорь Магалинский:
"В археологии есть определенные правила. Если невозможно полноценно исследовать памятник ввиду ограниченного времени, то обычно принимается решение законсервировать объект и донести информацию заказчику. В связи с этим был разработан отдельный проект".
Как подробно объяснил кандидат исторических наук, благодаря специальным дренажным системам, которые были сделаны, чтобы не повредить остатки стен, в перспективе можно будет провести полноценные исследования и в дальнейшем музеефицировать храм.