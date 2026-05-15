"В понедельник дойдет до Лукашенко!" - истории белорусов, о которых они рассказывают в соцсетях

Премьера на "Первом информационном"! Телевизионная программа, у которой нет аналогов. Запускаем новый проект под громким названием "В понедельник дойдет до Лукашенко!".

Громким обещает быть не только название, но и содержание. Героями станут пользователи соцсетей, ролики которых "залетели" на тысячи, а то и миллионы просмотров. Причиной популярности стали личные проблемы, бытовые ситуации, рабочие моменты. Кого-то не услышали, недопоняли, обидели.

Журналисты решили разобраться: что побудило авторов поделиться горьким опытом и действительно ли он горький? И можно ли найти компромисс?

Хотите узнать, чем живет общество, - загляните в соцсети. В коротких роликах и юмор, и быт, и радость, и отчаяние. Журналисты "Первого информационного" закинут информационные удочки как можно дальше и окунутся в народные темы как можно глубже. Но нам нужна не сенсация, а правдивые истории белорусов о том, что действительно накипело.

Не сомневайтесь: все факты точно будут на том самом столе.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Мы хотим каждую ситуацию разобрать и показать то, что внутри. То, чего мы не хотим, и это тоже крайне важный момент. Мы, поверьте, ни в коем случае не хотим никого заставить замолчать. Президент всем сказал: "Пишите". Мы можем повторить: "Пишите". Но пишите правду. Руководитель на любом, даже мелком уровне понимает, что если он обидит человека или сделает что-то не так, этот человек может достучаться даже до Президента, опубличив эту историю. И это действительно дополнительный механизм, который многих, многих может держать в тонусе. Но в очередной, уже, наверное, в десятый раз повторю: пожалуйста, пишите Президенту правду".

За проект взялись молодые, но очень дотошные репортеры Стефания Винничек и Дарья Рачко. И автор громких репортажей и фильмов-расследований Анастасия Бенедисюк. Это трио отлично разбирается в народных темах и чувствует пульс общественной жизни.

Анастасия Бенедисюк, автор проекта:

"Материалы, которые сейчас держу в руках, - это официальные документы. Их пришлось изучить только для одного выпуска. И для этого же выпуска, опять же, чтобы не упустить совершенно ничего, пришлось посетить сразу несколько открытых судебных заседаний. Это мы тоже покажем в своих сюжетах. То есть, понятное дело, записанное видео в адрес главы государства, - это минута видео, где человек изливает свою боль, свою проблему (у всех она разная). Но никто не догадывается, что скрыто за этой минутой видео. Не всегда эта информация правдивая. И, как показала практика, более того, не все люди, которые так открыто высказывают свою позицию, либо просят, кто-то требует чего-то, например, в ТikTok, готовы открыто об этом говорить на экране телевидения".

"Наша задача здесь - не принять какую-то сторону. То есть мы не даем оценку ни первому, ни второму, ни третьему герою. Наша задача - сделать так, чтобы это понял зритель. Понял зритель, в чем проблема, кто в этом виновен, а может быть, наоборот, никто не виновен", - отметила Дарья Рачко, автор проекта.

Стефания Винничек, автор проекта:

"Отмечу, что за то время, что вы снимали несколько серий, уже по одной только Беларуси наездили больше 2 тыс. км. Я уверена, что это и был километр просмотренных лент в YouTube, в TikTok - все для того, чтобы услышать обращения каждого белоруса и докопаться до правды".

Никаких постановок и вымышленных персонажей. Только реальные истории белорусов, о которых они сами же и рассказывают. Отыщем все стороны конфликта, выслушаем каждого, постучим во все инстанции и покажем то, что обычно не показывают ни журналисты, ни блогеры.

Хайп ради лайков или отчаянный крик души? Слезы безысходности или неудачная постановка?

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Порядка 90 % историй, которые мы разбираем, являются, скажу мягко, либо вымышленными, либо в них огромное количество искаженной информации".

Вместе с героями пройдем по коридорам справедливости. Устроим проверку связи чиновникам. И если не поможет, то в "Понедельник дойдет до Лукашенко"!