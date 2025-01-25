В правительстве утвердили проект рамочного соглашения с Китаем о получении льготного кредита

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Правительство одобрило проект рамочного соглашения с Китаем о предоставлении льготного кредита. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 января 2025 года № 35, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщила БЕЛТА.

Согласно документу, одобрено рамочное соглашение между правительствами двух стран о том, что Китай предоставит Беларуси льготный кредит, в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту и подписание соглашения при достижении договоренности. Ведомство также может вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.