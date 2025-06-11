В ПВТ рассказали, готовы ли принять вернувшихся бывших резидентов

Фото: ПВТ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1c599bb-0696-4195-99b1-35528c007056/conversions/6f81e49d-c8e7-4aa7-b0ef-05f78dad6607-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1c599bb-0696-4195-99b1-35528c007056/conversions/6f81e49d-c8e7-4aa7-b0ef-05f78dad6607-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1c599bb-0696-4195-99b1-35528c007056/conversions/6f81e49d-c8e7-4aa7-b0ef-05f78dad6607-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1c599bb-0696-4195-99b1-35528c007056/conversions/6f81e49d-c8e7-4aa7-b0ef-05f78dad6607-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ПВТ

Сегодня в Парке высоких технологий около 1 тыс. резидентов. Некоторые компании уезжали из страны, а сейчас хотят вернуться обратно. Готов ли ПВТ принять их, рассказала начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова в "Актуальном интервью".

"ПВТ - это инновационная среда, в частности айтишная. Она подвижная, легкая на подъем. Но при этом никто не отменял традиционной любви к Родине, - подчеркнула начальник секретариата. - У меня сын айтишник, много знакомых в этой среде, и говорить, что они люди, которые вообще не могут оценить достоинство Родины, было бы неправильно".

Анна Рябова:

"Тут, наверное, речь будет идти о том, насколько эти люди готовы вернуться, готовы работать на тех правилах и установках, которые дает наша страна, какие мы со своей стороны предлагаем условия, которые максимально позволяют им удовлетворить свои амбиции. Тут такое двухстороннее движение".