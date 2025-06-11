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В ПВТ рассказали, готовы ли принять вернувшихся бывших резидентов
Сегодня в Парке высоких технологий около 1 тыс. резидентов. Некоторые компании уезжали из страны, а сейчас хотят вернуться обратно. Готов ли ПВТ принять их, рассказала начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова в "Актуальном интервью".
"ПВТ - это инновационная среда, в частности айтишная. Она подвижная, легкая на подъем. Но при этом никто не отменял традиционной любви к Родине, - подчеркнула начальник секретариата. - У меня сын айтишник, много знакомых в этой среде, и говорить, что они люди, которые вообще не могут оценить достоинство Родины, было бы неправильно".
Анна Рябова:
"Тут, наверное, речь будет идти о том, насколько эти люди готовы вернуться, готовы работать на тех правилах и установках, которые дает наша страна, какие мы со своей стороны предлагаем условия, которые максимально позволяют им удовлетворить свои амбиции. Тут такое двухстороннее движение".
По ее словам, каких-то запретов для возвращения нет. "Бренд нашей страны в том, что мы ждем, приветствуем, поддерживаем всех людей, которые желают на нашей территории развиваться, приносить нам пользу", - отметила Анна Рябова.