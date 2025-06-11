"Великолепная тестовая площадка" - как и почему в ПВТ используют ИИ

Искусственный интеллект уже давно проник не только в ваши телефоны, но и в рабочий процесс в различных сферах, например, IT. Чем нейросеть помогает сотрудникам Парка высоких технологий, рассказала начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова в "Актуальном интервью".

"ПВТ - это та среда, которая максимально восприимчива к тем новым трендам, которые могут позволить создать какие-то совершенно новые продукты, заявить о себе по-новому на рынках", - отметила начальник секретариата.

Анна Рябова:

"У нас, наверное, практически уже не остается тех компаний, которые бы не заявляли об использовании искусственного интеллекта. Сейчас уже без этого неприлично приходить на рынок. Мы следим, смотрим, что из этого получается, какие могут быть подходы к использованию ИИ, какие риски".