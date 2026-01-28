3.74 BYN
В рамках масштабной проверки боеготовности ВС Беларуси начался призыв военнообязанных из запаса
Мониторинг по плану Министерства обороны и Генерального штаба и проверка по распоряжению Президента Беларуси - это проходящие параллельно, не связанные между собой мероприятия.
В Барановичах в одной из воинских частей развернут пункт приема личного состава. Здесь резервисты получают обмундирование и снаряжение, после чего убывают в подразделения для прохождения подготовки по своим военно-учетным специальностям.
Алексей Синчук, военный комиссар г. Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов:
"После оповещения военнообязанных мы их призываем и отправляем в составе команд на общевойсковой полигон для дальнейшего прохождения сборов по проверке боевой готовности. У нас постоянно проводятся учения, тренировки. Могу с полной ответственностью сказать, что мы готовы к таким мероприятиям".
Текущая проверка боеготовности будет комплексной и пройдет в несколько этапов - с постепенным наращиванием сил. Таким образом проверяются сразу две системы: отлаженность планового призыва резерва и реальная готовность действующих войск к неожиданному введению в состояние высшей боеготовности.