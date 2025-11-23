В РНПЦ "Мать и дитя" выхаживают младенцев весом от 500 г

В Беларуси ежегодно рождаются около 4 тыс. младенцев, которые появляются на свет раньше положенного. Но в стране есть все возможности, чтобы этих деток выходить. Подробнее об этом в "Актуальном интервью" рассказала замдиректора по педиатрии РНПЦ "Мать и дитя" Елена Улезко.

По ее словам, уже несколько лет функционирует клинический отдел анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей, который оказывает всевозможную помощь недоношенным младенцам. Отдел находится на базе РНПЦ "Мать и дитя". "Ежегодно у нас в реанимации оказывается медицинская помощь 150-200 таким деткам. Не все дети рождаются у нас, некоторые переводятся из других стационаров. Специалисты этого отдела оказывают консультативную помощь всей стране и в роддомах города", - обозначила замдиректора по педиатрии.

Мы выхаживаем порядка 90 % новорожденных с экстремальной массой тела. Елена Улезко

Как отметила она, минимальная масса тела, с которой ребенка удавалось спасти, равнялась 500 г. "Детки, которые рождаются на 25 неделе, находятся в реанимации минимум несколько месяцев. У каждого свой трамплин, свои особенности, и каждому ребенку оказывается персонифицированная помощь с участием целой группы специалистов", - подчеркнула медик, добавив, что такими специалистами могут быть офтальмохирурги, нейрохирурги, кардиохирурги, хирурги общего профиля.