Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

"Не бросают на произвол судьбы": в РНПЦ "Мать и дитя" рассказали, как выхаживают недоношенных деток

"Не бросают на произвол судьбы": в РНПЦ "Мать и дитя" рассказали, как выхаживают недоношенных деток

Каждый год в Беларуси на свет появляются около 4 тыс. недоношенных деток. О том, как выхаживают таких пациентов, в "Актуальном интервью" рассказала замдиректора по педиатрии РНПЦ "Мать и дитя" Елена Улезко.

После этапа реанимации недоношенных новорожденных в дальнейшем выхаживают прямо в РНПЦ. В этот период подключаются мамы и нередко отцы. "У нас семейно-ориентированный подход к оказанию помощи детям, в том числе недоношенным новорожденным. И далее деток не бросают на произвол судьбы, а отслеживают целой группой специалистов на базе катамнестических центров наблюдения за недоношенными новорожденными и детками до 2-6 лет", - обозначила замдиректора по педиатрии.

Она также рассказала, как специалисты наблюдают за новорожденными на этапе выхаживания. Дети помещаются в кювез, где отслеживается температура, влажность, звуки.

Все это минимизация внешних раздражителей, что позволяет улучшить уход, обеспечить комфортное пребывание этим маленьким детям
Елена Улезко

По ее словам, за каждым ребенком закреплен медицинский персонал, у которого есть возможность следить за группой детей через мониторы. Елена Улезко также отметила, что у каждого ребенка есть своя бирка, где указан вес, неделя беременности матери при родах, дата поступления в РНПЦ и другое.

Разделы:

ОбществоСемья и дети

Теги:

Актуальное интервьюРНПЦ Мать и дитя