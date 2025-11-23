"Не бросают на произвол судьбы": в РНПЦ "Мать и дитя" рассказали, как выхаживают недоношенных деток

Каждый год в Беларуси на свет появляются около 4 тыс. недоношенных деток. О том, как выхаживают таких пациентов, в "Актуальном интервью" рассказала замдиректора по педиатрии РНПЦ "Мать и дитя" Елена Улезко.

После этапа реанимации недоношенных новорожденных в дальнейшем выхаживают прямо в РНПЦ. В этот период подключаются мамы и нередко отцы. "У нас семейно-ориентированный подход к оказанию помощи детям, в том числе недоношенным новорожденным. И далее деток не бросают на произвол судьбы, а отслеживают целой группой специалистов на базе катамнестических центров наблюдения за недоношенными новорожденными и детками до 2-6 лет", - обозначила замдиректора по педиатрии.

Она также рассказала, как специалисты наблюдают за новорожденными на этапе выхаживания. Дети помещаются в кювез, где отслеживается температура, влажность, звуки.

Все это минимизация внешних раздражителей, что позволяет улучшить уход, обеспечить комфортное пребывание этим маленьким детям Елена Улезко