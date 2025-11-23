3.69 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
"Не бросают на произвол судьбы": в РНПЦ "Мать и дитя" рассказали, как выхаживают недоношенных деток
Каждый год в Беларуси на свет появляются около 4 тыс. недоношенных деток. О том, как выхаживают таких пациентов, в "Актуальном интервью" рассказала замдиректора по педиатрии РНПЦ "Мать и дитя" Елена Улезко.
После этапа реанимации недоношенных новорожденных в дальнейшем выхаживают прямо в РНПЦ. В этот период подключаются мамы и нередко отцы. "У нас семейно-ориентированный подход к оказанию помощи детям, в том числе недоношенным новорожденным. И далее деток не бросают на произвол судьбы, а отслеживают целой группой специалистов на базе катамнестических центров наблюдения за недоношенными новорожденными и детками до 2-6 лет", - обозначила замдиректора по педиатрии.
Она также рассказала, как специалисты наблюдают за новорожденными на этапе выхаживания. Дети помещаются в кювез, где отслеживается температура, влажность, звуки.
Все это минимизация внешних раздражителей, что позволяет улучшить уход, обеспечить комфортное пребывание этим маленьким детям
По ее словам, за каждым ребенком закреплен медицинский персонал, у которого есть возможность следить за группой детей через мониторы. Елена Улезко также отметила, что у каждого ребенка есть своя бирка, где указан вес, неделя беременности матери при родах, дата поступления в РНПЦ и другое.