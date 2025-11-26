3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
В Смиловичах открылся новый детский сад, где будут обучаться 230 детей
В Смиловичах готовятся к открытию третьего по счету детского сада. Группы, бассейн, спортивный, музыкальный и хореографический залы пополняются необходимыми материалами, игрушками и инвентарем. Поэтому оценить стиль и комфорт нового детского сада можно пока снаружи.
Мультикомплекс включает городок безопасности с миниулочками, разметкой и знаками для изучения правил дорожного движения, красочные экодомики с качелями и горками предусмотрены для каждой группы.
Здесь будут получать образование и физическое развитие 230 ребят. В коллективе 15 педагогов, 10 из которых - молодые специалисты.
Жанна Бречко, заведующая детским садом № 3 Смиловичей:
"Особо важную роль мы будем уделять поликультурному воспитанию, все знают, что Смиловичи - это многонациональный поселок. Дети будут учиться работать даже на ткацких станках, у нас есть свои маленькие ткацкие станки, есть развивающий центр "Текнокреатив", где ребята будут осваивать программы на компьютерах, учиться ЛЕГО-конструированию. Также мы будем продолжать работать над информатикой без розетки - это проект ПВТ".
Ежегодно только в Минской области на благоустройство и развитие социальной сферы направляют около 200 млн рублей. В частности, продолжается строительство хирургического корпуса Минской областной больницы, станции переливания крови в Борисове, поликлиники в Фаниполе и больницы в Заславле.