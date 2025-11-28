"Белорусский уникальный опыт" - как ВНС обеспечивает стабильность Беларуси

VII Всебелорусское народное собрание приобрело конституционный статус, а его решения теперь имеют юридическую силу.

По словам доктора исторических наук, депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслава Даниловича, ВНС выполняет важнейшую стабилизирующую функцию: "Фактически Всебелорусское народное собрание - это наша страховка от радикальных потрясений внутри нашего государства и общества".

Вячеслав Данилович отметил, что состав собрания обеспечивает взвешенность принимаемых решений: "По сути дела на нем присутствуют представители как разных слоев общества - общественных организаций, органов власти, депутатский корпус. И это позволяет принимать взвешенные, продуманные решения, не бросаться из крайности в крайность и сохранять таким образом баланс интересов различных социальных групп внутри нашего государства".

Депутат охарактеризовал ВНС как уникальную модель: "Подчеркну, что это наш белорусский уникальный опыт, когда определение стратегических направлений развития общества и государства выносится на такое широкое народное представительство, а принятые на ВНС решения являются юридически обязательными для всех органов власти".