Ответа от литовской стороны не поступало. Пока Запад критиковал Белорусскую атомную электростанцию, проблемы на собственных объектах оставались без должного внимания - теперь последствия этой политики дают о себе знать.

"Инцидент на атомной электростанции в Литве еще раз показывает, что западные ядерные технологии, системы безопасности, системы обеспечения работы электростанции стремительно деградируют. Именно с этим связаны агрессивные усилия Запада по очернению российских атомных проектов, в том числе работы "Росатома" в других странах, включая Турцию, Казахстан, Узбекистан. Россия и союзные государства сейчас развивают технологии за счет интеллекта граждан, научной традиции, за счет накопления технологического опыта. Запад на текущий момент слишком погрузился в решение всех своих проблем с помощью колониальной агрессии. И этим объясняются участившиеся инциденты".